Dolar/ruble paritesi 1,5 yıl sonra 100’ü geçti Rusya ekonomisi, Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında kendisine uygulanan yaptırımlarla yara aldı. Rusya, ekonomi politikasını para birimini güçlendirme odaklı uyguladı. Ancak buna rağmen ruble, dolar karşısında değer kaybediyor.

AA Rusya, savaya ilk başlandığında farklı ülkelerde dağılan rezervini kullanamamış ve kendi para biriminin değerini yükseltmek için dış ticaretini ruble üzerinden yapma kararı gibi uygulamaları devreye sokmuştu. Bu girişimlere rağmen haftanın ilk işlem gününde ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi. Böylece dolar/ruble paritesi, 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı. Rus vatandaşlarının tatil harcamaları döviz talebini artırdı Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor. İç piyasada döviz alımını durdurma kararı Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.