Denizli’de bahar başında etkili olan don nedeniyle rekoltede yarı yarıya düşüş yaşayan çağla badem üreticileri, sezondan umduğunu bulamadı ve bu fiyatlara yansıdı.

Denizli’de bahar başında etkili olan don nedeniyle ürün az olunca geçen yıl toptan 3 liraya kadar düşen çağla badem fiyatı, bu yıl 5’e katlandı.

BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇMIŞKEN DON GELDİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde üreticiler, çağla badem hasadına başladı. Bu yıl ağaçların çiçek açtığı dönemde don olayının gerçekleşmesi üretimi ciddi oranda etkiledi.

Don nedeni ile çağla bademin fiyatı 5’e katlandı VİDEO

ÜRÜN O KADAR AZ Kİ HASADIN SÜRESİ BİLE KISALDI

Geçmiş dönemlerde 2 ay süren hasadı, bu yıl yaklaşık 1 ayda bitireceklerini belirten üretici Cevdet Özen, kimi ağaçlarda meyvenin hiç olmadığını söyledi.

Geçen yıla göre ortaya çıkan ürünün yarıdan az olduğunu belirten Cevdet Özen, “Geçen yıla göre yarıdan daha az. Fiyatta yüzde 100 zam oldu diyebiliriz. Geçen yıl çağla bademin toptan fiyatı 12 liradan başlayarak 3 liraya kadar düştü. Bu sene 25 liradan başlayarak 15 lira oldu. Ürün bitme aşamasına geldiği için bu seviyede kalacağa benziyor. Yaklaşık 2-3 hafta toplama sürer ve en son turşu olarak satılır. Ürünleri toptan veriyoruz.

DON VURAN AĞAÇLAR ÜRÜN VEREMEDİ

Geçen sene düşük olma sebebi ise hava koşulları ve don olmasından dolayı bazı ağaçlarımızda hiç ürün yok. Ağaçlar açmışken don oldu ve o sırada don çiçekleri götürdü, ürün elde edemedik.” dedi.