Donald Trump, Bitcoin'i 'dolandırıcılık' olarak nitelendirdi

Eski ABD Başkanı, kripto para dünyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde kripto paralar konusu, sıkça tartışılmaya devam ediyor.

Daha önce SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın açıklamalarıyla sert düşüşler yaşayan Bitcoin, bu kez eski ABD Başkanı Donald Trump ile gündem oldu.

"BITCOIN DOLANDIRICILIK"

Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada, Bitcoin'i "ABD dolarının değerini etkileyen bir dolandırıcılık" olarak gördüğünü söyledi.

"Bitcoin, bir aldatmaca gibi görünüyor." diyen Trump, "Dolar ile rekabet eden başka bir para birimi olduğu için sevmiyorum." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı'nın açıklamasının, satışları daha da artırdığı belirtildi.

"DÜNYANIN PARA BİRİMİ DOLAR OLSUN"

Donald Trump, "doların dünyanın para biri olmasını istediğini" kaydetti.

Trump'ın yorumları, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin gelecek hafta Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamasının ardından geldi.

Bitcoin'in fiyatı, mayıs ayının başından beri sürekli bir düşüş içinde ve şu ana kadar toparlanma gösteremedi.