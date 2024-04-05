Dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 200 milyon lira oldu İçişleri Bakanlığı, dost veya müttefik ülkelere yardım limitinin 200 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.

AA

İçişleri Bakanlığı'nın uygulamalarından birisi olan dost veya müttefik ülkelere yardım limiti yenilendi.

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara uygulanacak parasal limit belirlendi.

Mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilen yardım tutarının belirlendiği Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Uygulanacak parasal limit 200 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı kanun kapsamında 2024'te anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 200 milyon lira olarak tespit edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)