Döviz Kuru 16 Kasım 2021 Salı: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz Kuru 16 Kasım 2021 Salı: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Kasım Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 10 lira seviyesini aşarak rekor tazelemişti. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

İniş ve çıkışlar yatırımcısını tedirgin ederken, dolar ve euro ne kadar oldu yakından takip ediliyor.

Dolar kuru dün günü 10,05 ile kapatırken, Euro ise günü 11,43 ile kapattı. Haftanın ikinci gününde ise ibre yeniden yukarıyı gösteriyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, 16 Kasım 2021 Salı dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

16 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Güne 10,05 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,88 artışla 10,14 liradan işlem görüyor.

Bir önceki kapanışını 11,4842 TL'den yapan euro şu anda 11,4791 TL alış ve 11,5320 TL satış fiyatına sahip.

Saat 10.00 itibarıyla;

DOLAR: 10,14

EURO: 11,53