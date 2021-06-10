Drone ulaşması zor alanlara ağaç tohumu atacak

Ağaç ekimi için ulaşılması güç alanlara drone ile ulaşıp tohum dikmek için bir proje geliştirildi. Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli projenin ilk etabında Toros Sediri ve Kızılçam ekilecek.

Jotun YeşilAdımlar projesi, ecording iş birliğinde ecoDrone ile tohum topu atışı yaparak devam ediyor.

250 BİN TOROS SEDİRİ VE KIZILÇAM TOHUM TOPLARI TOPRAKLA BULUŞUYOR

Projenin kapsamında 250 bin Toros Sediri ve Kızılçam türlerinin kullanıldığı tohum toplarını ilk etapta Mersin Silifke ilçesinde toprakla buluşturacak.

İKİNCİ ETAPTA ULAŞMASI ZOR ALANLAR VAR

İkinci etabında ise aralık ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen, ulaşılması zor alanlar üzerinde ilerlenecek.

BİN ADIM AT, AĞACININ TOHUMU DRONE İLE EKİLSİN

10 dakikada 2 bin 500 adet tohum topu atışı gerçekleşen projede, uygulama üzerinden de her 1.000 adım için ya da günün sorusunu bilenler adına ağaçlandırılması gereken alanlara ecoDrone ile 1 adet tohum topu atışı yapılarak toprakla buluşturulacak.

BİR UÇUŞLA 3 KİLOMETRELİK ALANDA EKİM YAPILABİLİYOR

Tohum Topu Atışı sayesinde her bir uçuşta 3 kilometrekarelik alanda ekim kabiliyeti sayesinde ulaşılması zor alanlarda çalışma yapılacak. Böylece, kadın istihdamına katkı sağlanmasıyla birlikte 250 bin tohum topu atışı yapılarak, Türkiye’nin belirli bölgeleri yeşillendirilerek doğaya kazandırılacak.