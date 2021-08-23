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    DSİ, İŞKUR aracılığı ile 2 bin 5 sürekli işçi alacak

    DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacağı açıklandı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:42
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    DSİ, İŞKUR aracılığı ile 2 bin 5 sürekli işçi alacak

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

    USTADAN BEKÇİYE KADAR ÇEŞİTLİ MESLEKLERDE ALIM GERÇEKLEŞECEK

    Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

    DSİ, İŞKUR aracılığı ile 2 bin 5 sürekli işçi alacak #1

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