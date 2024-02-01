Dün BIST 100 rekor kırmıştı! Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş seyrine devam ediyor. Dün BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.577,35 puana taşıdı.

AA

Yatırımcısı hızla artan Borsa'da gözler, dünkü rekorun ardından BIST 100 endeksine çevrildi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.496,66 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.577,35 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 17,80 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 8.514,47 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti.

Sektör endekslerinden en fazla "bilişim" kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar açısından dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz kararı önem taşıyordu. Dün Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Powell, faiz indirimlerine martta başlamanın erken olacağına işaret etti

Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret edip risk iştahının gerilediğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Mehmet Şimşek'in KKM mesajı

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili açıklama yaparak şu bilgeye paylaştı:

Kur Korumalı Mevduat, Türkiye'de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla biz KKM'den çıkacağız.

BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.570 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)