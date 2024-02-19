Dünya balıkçılık sektörü Türkiye'de buluşuyor Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde yarın Antalya'da başlayacak ve 4 gün sürecek Akdeniz ve Karadeniz'in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu'nda (Fish Forum), sürdürülebilir ve etkin balıkçılık için gerekli çalışmalar ele alınacak.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma İçin Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) kapsamında düzenlenen forum, Akdeniz ve Karadeniz'deki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında dünyanın en büyük bilimsel toplantısı olma niteliğini taşıyor.

Dünya çapında su ürünleri alanında en geniş katılımın sağlandığı bu forum, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından, Bakanlık ev sahipliğinde düzenleniyor.

Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılık nasıl geliştirilebilir

Forum; Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilgili idari ve sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve balıkçıların katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi konusunda görüşlerini paylaşacak.

Plastik kirliliğiyle mücadele ve denizdeki av araçlarının etkisi gibi konuların ele alınacağı forumda, sürdürülebilir ve etkin balıkçılık için standartların belirlenmesi önemli bir gündem maddesi olacak.

"Balıkçılık alanında çevresel konularda bilimsel çalışmalar değerlendirilecek"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, forumda Akdeniz ve Karadeniz'de balıkçılığın geleceğiyle ilgili konuların ele alınacağını belirterek etkinliğin, balıkçılıkla ilgili dünyadaki en önemli bilimsel forum olarak kabul edildiğini söyledi.

Çevresel faktörlerin balıkçılığa etkilerinin işleneceğine dikkati çeken Atalay,

Burada yapılacak tartışmalar ve çıktılar dünyada balıkçılık sektörüne yol gösterecek. Balıkçılık alanında, çevresel konularda bilimsel çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmeler de ele alınacak.

diye konuştu.

Atalay, forumun sucul gıdaların güvence altına alınabilmesine katkı sağlayacağına da işaret ederek, söz konusu gıdaların her kesime ulaşabilmesi adına görüşlerin bildirileceğini dile getirdi.

Balıkçılık konularında araştırma yapan 500'den fazla bilim insanın foruma katılacağının altını çizen Atalay, araştırmacı kuruluşların ve öğrencilerin de forumda yer alacağını sözlerine ekledi.

Forumun açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılması bekleniyor.