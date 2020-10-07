Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için kaygılı

Dünya Bankası'ndan yayınlanan bir rapor, bazı bölgelerde daralmanın artacağı, 6 milyon kişinin yoksullaşacağını öngörerek, eğitim ve sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

Dünya Bankası tarafından, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,45 daralmasının ve 2008 küresel finansal krizinden bu yana en kötü resesyonu kaydetmesinin beklendiği bildirildi.

Bugün yayınlanan Avrupa ve Orta Asya (ECA) Ekonomik Güncelleme Raporu'na dair yapılan açıklamada, bölgede büyümenin 2021'de iyileşmesi ve yüzde 1,1 ila yüzde 3,3 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

TOPARLANMA HIZI KORONAVİRÜSE BAĞLI

Açıklamada, toparlanmanın hızının koronavirüs salgınının ne kadar süreceğine, aşının bulunmasına ve dağıtımına, küresel ticaret ve yatırımlardaki iyileşmenin derecesine bağlı olacağı aktarılarak, "Sonuç olarak, pandeminin kötüleşmesi durumunda, bölgedeki büyüme beklenenden daha da zayıf gerçekleşebilir. Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,45 daralmasını ve 2008 küresel finansal krizinden bu yana en kötü resesyonu kaydetmesini bekliyoruz." denildi.

“6 MİLYON İNSAN YOKSULLUĞA DÜŞEBİLİR”

Pandeminin yol açtığı daralmanın bölgedeki tüm ülkelerde yoksulluğu artırmasının da beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük 3.2 dolarlık yoksulluk sınırı baz alındığında, tahminler 2 milyon'dan fazla insanın yoksulluğa düşebileceğini göstermektedir. Üst-orta gelirli ülkelerde yaygın olarak kullanılan günlük 5.5 dolarlık yoksulluk sınırı esas alındığında ise yoksulluktaki artış 6 milyon kişiye kadar çıkabilecektir.

SAĞLIK VE EĞİTİM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Pandemi, bölgedeki sağlık ve eğitimi de olumsuz etkiledi. Okulların kapanması bir tam okul yılının 3'te 1'ine karşılık gelen bir öğrenme kaybına yol açabilecektir. Bunların dezavantajlı geçmişlerden gelen öğrencileri orantısız bir şekilde etkileyerek eşitsizlikleri daha da ağırlaştırması muhtemeldir."

"ÜLKELERİN GELECEKTE BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN DAHA FAZLA ŞEY YAPILMALI"

Açıklamada, yüksek öğretime erişimi artırma ve kalitesini iyileştirilmenin yanı sıra yetişkinlerde sağlık risk faktörlerini azaltmanın da bölgede dayanıklı bir toparlanma süreci için kilit bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Bölge genelinde, nüfusun yüzde 18'inden fazlasının obezite sorunu yaşadığı aktarılan açıklamada, insanların neredeyse yüzde 23'ü ağır epizodik içici olduğu, neredeyse yüzde 26'sının da halihazırda sigara kullandığı bilgisi verildi.

SAĞLIK RİSKLERİ DOĞU AVRUPA VE RUSYA'DA YÜKSEK

Açıklamada, bu sağlık risklerinin Doğu Avrupa ve Rusya'da yüksek olduğunun altı çizilerek, bu ülkelerde yetişkinlerin ortalama yaşam süresinin bölgenin en düşük seviyelerini oluşturduğu, bu risklerin yaygınlığının sadece kalp-damar hastalıkların olasılığını değil aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların sonuçlarını da artırdığı dile getirildi.

"PANDEMİ SONRASI İÇİN DAYANIKLI BİR TOPARLANMA SÜRECİ İÇİN HAZIRLANMALI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, "Böyle zorlu dönemlerde, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri anlık olarak yaşanan krizlerin ötesine bakarak pandemi sonrası için dayanıklı bir toparlanma süreci için hazırlanmalıdırlar. Bunun için, yönetişimi güçlendirmeleri, yatırım ortamını iyileştirmeleri ve yenilikçiliği ve dijital gelişimi desteklemeleri gerekecektir. Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine önemli düzeyde ve sürdürülebilir yatırım yapmak da özellikle kritik önem taşıyacaktır." değerlendirmelerini yaptı.