Dünya Bankası: Pandemi, Asya’yı 53 yıl geri götürebilir

Dünya Bankası'nın en son yayınladığı ekonomi raporuna göre; Doğu Asya, Pasifik ve Çin, 1967 yılından bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 0,9'luk bir büyümeyle 2020 yılını tamamlayabilir.

Dünya Bankası'nın en son yayınladığı ekonomi raporu; Doğu Asya, Pasifik ve Çin'in, 1967 yılından bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 0,9'luk bir büyümeyle 2020 yılını tamamlayabileceğini savunuyor.

Bölge, 50 yıldan fazla bir süre boyunca gerçekleşen en yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya.

ÇİN’İN İÇ TÜKETİMİNİN YAVAŞLAMASI ÜLKEYİ SARSABİLİR

Çin'in ise artan kamu harcamalarının, güçlü ihracat ve mart ayından bu yana koronavirüs vakalarındaki azalma sayesinde bu yıl yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Ancak iç tüketimin yavaşlaması Çin'in büyümesini sınırlayan etmenlerden biri olabilir.

DOĞU ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ'NİN EKONOMİSİ YÜZDE 3,5 DARALABİLİR

Dünya Bankası’nın raporundaki bir başka veri de Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin geri kalanının ekonomisinin yüzde 3,5 daralabileceği doğrultusunda.