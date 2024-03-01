Dünya Bankası, Ukrayna'ya maaş ödemeleri için ek hibe açıkladı Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, Dünya Bankası'ndan bir hibe daha aldı. Bugün açıklanan 760 milyon dolarlık ek hibe ile birlikte Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya ayırdığı kaynak 42 milyar dolara ulaştı.

AA

Yaşanan savaş nedeni ile ekonomisi olumsuz etkilenen, üretimi aksayan ve vatandaşlarına sosyal destek veremeyen Ukrayna için bir yardım daha açıklandı.

Dünya Bankası Grubu, bugün Ukrayna'nın kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesi için 760 milyon dolarlık ek hibe açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, 760 milyon dolarlık bağış desteğinin Ukrayna'nın ulusal ve bölgesel düzeyde kritik hükümet hizmetlerini sürdürmesine yardımcı olmak için gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, bugünkü hibeyle birlikte Dünya Bankası Grubu'nun Ukrayna halkını desteklemek için yaklaşık 42 milyar dolarlık acil durum finansmanını harekete geçirdiği bildirildi.

Maaş desteği ve sosyal yardım için

Açıklamada, bu hibenin öğretmenler, ilk müdahale ekipleri ve acil servis personeline maaş desteğinin yanı sıra ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve yaşlılara sosyal yardım sağlamaya devam eden proje kapsamında altıncı ek finansman olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'nın bugüne kadar harekete geçirdiği desteğin 15 milyondan fazla Ukraynalıya ulaşan temel hizmetlerin sağlamasına imkan verdiği vurgulandı.

Desteğe katkı verenler

Açıklamada, ilgili projenin Ukrayna Yardım, İyileştirme, Yeniden Yapılanma ve Reform Güven Fonu dahil, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İzlanda, Endonezya, İrlanda, Finlandiya, Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç, Letonya, Litvanya, İspanya, İsveç, İsviçre, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen katkılarla desteklendiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)