Dünya Bankası ve Türkiye yenilenebilirde 1 milyar dolarlık program için anlaştı Dünya Bankası ve Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabalarını destekleyecek 1 milyar dolarlık program için anlaşma imzaladı.

AA

Dünya Bankası yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile anlaşmaya varılan yenilenebilir enerji ile ilgili program, Ulusal Enerji Planı'nı destekleme hedefi doğrultusunda yapılacak.

Programla birlikte Türkiye’nin bir batarya depolama programının pilot uygulamasının gerçekleştirilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Güneş enerjisi kurulu gücünün hedefleri

Açıklamada, hükümetin 2022 itibarıyla 9,5 gigavat olan güneş enerjisi kurulu gücünü 2035'e kadar 52,9 gigavata çıkarmayı hedeflediği belirtilerek, batarya depolama kapasitesi için hedefin 7,5 gigavat olduğu anımsatıldı.

1 milyar dolarlık program

Yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabaları doğrultusunda desteklenecek 1 milyar dolarlık program, Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kalkınma bankaları tarafından uygulanacak.

Buna göre, kamuya ait Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve özel sektöre ait Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) paralel şekilde çalışarak Türkiye’nin dağıtık enerji piyasasını iki aşama halinde geliştirecek.

Özel sektör yatırımcılarına doğrudan finansman

Açıklamaya göre, ilk olarak, ticari ve sınai müşteriler için çatı üzeri ve zemine monte edilen güneş enerjisi sistemlerini geliştiren özel sektör yatırımcılarına doğrudan finansman sağlanacak.

Güneş enerjisi yatırımcılarına kredi

İkinci olarak, güneş enerjisi yatırımcılarına benzer krediler sağlamaları için yerel ticari bankaları veya kiralama şirketlerini desteklenecek. Program böylece dağıtık güneş enerjisinin kullanımının arttırılması için giderek daha fazla çeşitlenen finansman kaynakları piyasası geliştirecek.

Dünya Bankası finansmanı

Dünya Bankası finansmanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanacak 600 milyon eiroluk (yaklaşık 657 milyon dolar) kredi ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) sağlanacak 30 milyon dolarlık kredinin yanında, Dünya Bankası’nın Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programından (ESMAP) sağlanacak 3 milyon dolar tutarında hibe finansmanından oluşacak.

Programın ayrıca 259 milyon dolar tutarında özel sermayeyi de harekete geçirmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)