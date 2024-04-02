Dünya Bankası, yeşil dönüşüm için Türkiye'nin 2 milyar dolarlık girişimini onayladı Dünya Bankası, sanayide yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji projelerine destek vermeye devam ediyor. Banka, bu amaç doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik Türkiye'ye de kaynak ayırdı.

AA

İklim değişiklikleri enerji yatırımlarının yönünü değiştirdi.

Fosil yakıttan daha çok yenilenebilir enerji ön plana çıktı.

Dünyadaki finans kurumları da ülkelerin yeşil dönüşümü destekleyen projelerini önceleyen kararlar almaya devam ediyor.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması yoluyla enerji güvenliğini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık öncü niteliğinde girişime onay verdi.

Bu kapsamda 10 yıllık Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı ile ilk aşamada 15 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesi ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanı harekete geçirilecek

Programın, kaldıraç etkisiyle 6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefi

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefini destekleyici olarak, Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi'ne yönelik 657 milyon dolarlık finansman olanağı sağlayacak.

Dünya Bankası'nın yeşil dönüşümü artırmayı teşvik etme kararı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin, bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacak yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmalarını desteklemek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya Bankası olarak, ülkelerin yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla özel sermayeyi çekmek için gerekli kolaylaştırıcı çerçeveyi ve başlangıç yatırımlarını geliştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız.

"Destekler 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma hedefi için"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye son zamanlarda enerji dönüşümü ile ilgili olarak gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında görülen en iddialı programlardan birine imza attı. Dünya Bankası, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma yönündeki bu kararlılığı olumlu karşılamakta ve enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında ülkeye eşlik etmekten mutluluk duymaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)