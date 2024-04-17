Dünya Bankası'ndan Türkiye için hazırlanan finansman paketiyle ilgili açıklama Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında 18 milyar dolarlık yeni finansman paketinde, 12 milyar doların özel sektöre, kalanın ise deprem sonrası iyileştirme, enerji güvenliği ve iklim değişikliği sorunlarının giderilmesine yönelik olacağını duyurdu.

AA

Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan yeni "Ülke İşbirliği Çerçevesi"ni (CPF) duyurmuştu.

Dünya Bankası Türkiye'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubunun Türkiye için yeni hazırlanan CPF'nin ülkenin ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

"Paketin yaklaşık 12 milyar doları özel sektöre ayrılacak"

Ancak bazı açıklamalar ışığında özel sektöre desteğin söz konusu çerçevenin ana hedeflerinden biri olduğunun açıklığa kavuşturulmak istendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Aslında, Türkiye için hazırlanan CPF kapsamında yeni sunulan 18 milyar dolarlık paketin yaklaşık 12 milyar doları, özel şirketlerin küresel pazarlarda rekabet etme ve yurt içinde istihdam oluşturma imkanlarını geliştirmeye yönelik olacak."

Geri kalan finansman, deprem desteği, enerji güvenliği ve iklim değişikliği için kullanılacak

Açıklamada, finansmanın geri kalanının geçen yıl meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması, enerji güvenliğinin artırılması, sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim değişikliğiyle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik olacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Doküman neyi finanse edeceğimiz ve neyi finanse etmeyeceğimiz konusunda net." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası Grubu, geçen hafta Türkiye için hazırlanan CPF'nin detaylarını paylaşmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, 2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği çerçevesinin üretkenlik artışı, istihdam ve daha iyi kamu hizmet sunumu ile doğal afetlere karşı dirençlilik başlıklı üç kilit kalkınma stratejisine odaklanacağı bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)