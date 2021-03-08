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    Dünya borsaları karışık seyirde

    Küresel piyasalar ABD'nin koronavirüs teşvik paketine odaklanmışken, Asya'da Japonya dışındaki borsalar düşüşte.
    • REUTERS
    • 08.03.2021 - 08:48
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    Dünya borsaları karışık seyirde

    Dünya borsaları, küresel ekonomik büyümenin hızlanacağı beklentilerini doğuran ABD Senatosu'nun geçirdiği 1 trilyon 900 milyar dolarlık mali canlandırma paketinin ardından karışık bir seyir izledi.

    YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSELERİ

    ABD'deki mali paket değerlemesi yüksek teknoloji sektörü hisseleri ve ABD Hazine tahvillerine satış baskısı getirdi.

    ASYA BORSALARI, JAPONYA HARİÇ DÜŞTÜ

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 arttı.

    ÇİN İHRACATI YÜZDE 155 ORANINDA ARTTI

    Çin'in Şubat ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 155 arttı. Sert artışta Çin ekonomisinin geçen yıl Şubat ayında salgın nedeniyle durmuş olmasının getirdiği baz etkisi rol oynadı.

    Dünya borsaları karışık seyirde #1

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