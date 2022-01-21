Dünya Bursa'nın tatlı mısırını sevdi

Tatlı mısır tohum üreticileri tatlı mısır çeşitleri ile hem Türkiye’de, hem de uluslararası pazarlarda payını yüzde 36 oranında artırmayı başardı.

Türk mısır tohumu ürecicisi sektörü bugün, AB, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapıyor.

Üreticiler, Ar-Ge faaliyetleri sonucu, taze pazarın ve gıda sanayicilerinin beklentilerini karşılayan, yetiştirileceği bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun tatlı mısır çeşitleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında başarılı olunduğunu aktardı.

GENİŞ COĞRAFYAYA İHRACAT YAPILIYOR

Sektördeki bir firmanın yetkilisi Hamdi Çiftçiler, konu ile ilgili olarak tatlı mısır tohum çeşitlerini Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra AB ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya dahil geniş bir coğrafyaya ihraç edilirken, tatlı mısır tohumculuğunda, önümüzdeki dönemlerde, Çin ve Hindistan’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmak üzere, Ar-Ge çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürdüğünü aktardı.

SEKTÖRÜN HEDEFİ İSTİKRARLI BÜYÜMEK

Çiftçiler, hedeflerinin hem Türkiye pazarında hem de global pazarda, tüm beklentileri karşılayan güçlü çeşit portföyü ile istikrarlı büyüme olarak açıkladı.