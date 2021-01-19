Dünya Ekonomik Forumu: Koronavirüsün ekonomik etkisi en büyük risk

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Riskler Raporu'na göre, dünyada gelecek 2 yılı en fazla etkileyecek küresel riskler, koronavirüs kaynaklı ölümler ve salgının ekonomik etkileri olacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) kısa ve uzun vadeli riskleri tespit etmek üzere Marsh&McLennan ve Zürih Sigorta Grubu'nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2021 yayınlandı.

Raporda, katılımcılardan, 2021'e ilişkin endişelerini olasılık ve etki açısından sıralamaları istendi.

SALGIN HASTALIK VE GEÇİM KRİZİ

Raporda, 841 küresel uzman ve karar alıcı, “2 yıl” olarak tanımladıkları kısa vadeli en büyük risklerin, koronavirüs gibi "salgın hastalıklar" ve salgının ekonomik etkisiyle "geçim krizi" olduğunu belirtti.

Rapora göre, salgının insani ve ekonomik maliyeti şiddetli. Koronavirüs, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada yılların ilerlemesini geriye götürmekle tehdit ediyor, sosyal uyumu ve küresel iş birliğini daha da zayıflatıyor.

DÜNYAYI YAKIN ZAMANDA BEKLEYEN 10 RİSK

"Salgın hastalıklar" ve "geçim krizinin" yanında "beklenmedik hava olayları", "siber güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması", "dijital dünyada eşitsizlik", "ekonomide uzun süreli durgunluk", "terörist saldırılar", "gençlerde hayal kırıklığı", "sosyal uyumun erozyona uğraması" ve "insan kaynaklı çevresel zarar", gelecek 2 yılda gerçekleşmesi en yüksek 10 risk arasında yer aldı.

EN ÖNEMLİ ORTA VADELİ KÜRESEL RİSK: VARLIK FİYATLARINDAKİ BALON

En önemli orta vadeli küresel riskin "varlık fiyatlarındaki balon" olduğu belirtilen rapora göre, büyük bir ekonomide konut, yatırım fonları, pay senetleri ve diğer varlıkların fiyatları reel ekonomiden giderek daha fazla uzaklaşıyor.

"Fiyat istikrarsızlığı", "emtia şokları", "borç krizi", "devletlerin ilişkilerinde kırılma", "devletler arası çatışma", "siber güvenlikte başarısızlık" ve "teknik yönetişim başarısızlığı", orta vadedeki (3-5 yılda) en yüksek riskler arasında yer alıyor.

UZUN DÖNEMLİ RİSKLER

Uzun dönemde etkisi yüksek temel riskler ise "kitle imha silahları", "devletlerin çöküşü", "biyolojik çeşitlilik kaybı", "doğal kaynak krizleri", "sosyal güvenlikte çöküş", "çok taraflılığın çöküşü", "sanayide çöküş", "iklim değişikliğiyle mücadelede başarısızlık" ve "bilime karşı duruş" olarak sıralandı.

GENÇLER ETKİLENDİ

Rapora göre, gençler son 10 yılda ikinci büyük küresel ekonomik krize şahit oldu. Bu nesil; eğitimleri, ekonomik beklentileri ve ruh sağlığı açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı.