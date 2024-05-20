Dünya Fed'in faiz kararına doklanmışken, yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi Geçen hafta ekonomik veriler açısından yoğun geçti. Ons altın rekor kırdı. Türkiye'de ise 5 yıllık kredi risk primi azalmasına devam ederken Borsa İstanbul'dan rekor geldi.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazandı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Bu hafta yurt içinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Altının ons fiyatı rekor tazeledi

Bugün, altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, Suudi Basın Ajansı'na göre akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceği açıklandı.

Brent petrolün varil fiyatı arttı

Bu gelişmelerle birlikte, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,9 dolardan işlem görürken, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 5,13 dolardan haftayı tamamlayan bakırın libresi da şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 5,16 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde negatif seyir öne çıkarken, bölgede bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/yen paritesi

Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün parite yüzde 0,1 artışla 155,8 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'dan rekor geldi

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı..

Faiz kararı yatırımcıların odağında

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

Beklenti faizin yüzde 50'de sabit kalması yönünde

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

5 yıllık kredi risk primi düştü

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta 266,46 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni haftaya 268,5'den başladı.

Dolar/TL

Dolar/TL, cuma günü satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2051'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da dektek konumu

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, nisan ayı yurt dışı ÜFE

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)