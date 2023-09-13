Dünya genelinde ülkelerin enflasyon oranları Küresel anlamda yaşanan koronavirüs pandemisi ve tüm dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyanın enflasyon haritası çıkarıldı. İşte ülke ülke enflasyon verileri

ensonhaber.com

Dünya, son yıllarını kaosla geçirdi...

Önce tüm gezegeni saran ve milyonların ölmesine neden olan koronavirüs pandemisi ve hemen ardından Avrupa'nın orta yerinde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı...

Her iki felaket de başta insan hayatını etkilerken ülkelerin ekonomisini, dünya ticaret düzenini ve uluslararası ilişkileri kökünden değiştirdi.

Dünya çapında enflasyon sorunu

Özellikle küresel ekonomik sorunlar enflasyonu fırlattı.

Bu yüksek enflasyon ortamında en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

2023 seçimlerinden sonra göreve gelen yeni ekonomi kadrosu Türkiye'yi bu yüksek enflasyon ortamından çıkartmak için kolları sıvadı.

Türkiye'de hedef enflasyonda tek hane

Son verilere göre Türkiye'deki enflasyon yüzde 58,94 oldu.

Türkiye'de hedef, kısa sürede enflasyonda tek hanelere ulaşmak olarak belirlenirken dünyada da enflasyon verileri uzun süredir normallerin çok üzerinde.

İşte ülkelerin ağustos ayı enflasyon verileri:

Arjantin: Yüzde 113

İngiltere: Yüzde 6,8

Hindistan: Yüzde 7,4

Almanya: Yüzde 6,1

Avrupa Birliği: Yüzde 6,1

Avustralya: Yüzde 6

Afrika Birliği: Yüzde 6,1

Rusya: Yüzde 5,2

Fransa: Yüzde 4,8

Güney Afrika: Yüzde 4,7

Kanada: Yüzde 3,3

ABD: Yüzde 3,2

Brezilya: Yüzde 3,9

