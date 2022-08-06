Dünya mirası bitki Agave, 30 yıl sonra çiçek açtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Agave çiçek açtı. Bitki, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Agave, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Agave Türkiye'de sabır otu olarak biliniyor

Turizmci 55 yaşındaki Ali Torun'un, Belen Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği ve Türkiye'de "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.

Bitki sadece bir kez çiçek açıyor

Kaktüs sandığı bitki çiçek açınca, ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve sadece bir kez çiçek açan Agave bitkisi olduğunu öğrenen Torun, uzun yıllar büyümeyen bitkinin son 4-5 ayda filizlenmesine şaşırdı.

Sabır otu çiçek açtı - Video

Boyu 10 metre

Vatandaşlar, boyu 10 metreyi bulan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

"Bitkiye özel bir bakım yapılmadı"

Torun, yaptığı açıklamada, 30 yıldır bahçesinde bulunan bitkinin çiçek açtığını görünce şaşırdığını ifade etti. Bitkiye özel bir bakım yapmadığını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"İlk diktiğimde ismini bilmiyordum. Yıllar sonra filizlenince araştırma yaptım. İsminin Agave olduğunu öğrendim. 30-40 yılda bir çiçek açmasından dolayı Türkiye'de 'sabır otu' olarak biliniyor. Biz de sabırla ne zaman çiçek açacağını bekliyorduk, bu yıl çiçek açtı, çok sevindik. Çiçek açtıktan bir, iki ay sonra bitkinin öldüğünü öğrendim. Her gün kontrol ediyorum."





"Bahçede bir Agave daha var"

Torun, bahçesinde bir Agave bitkisinin daha olduğunu ve onun da çiçek açmasını sabırla beklediklerini söyledi.