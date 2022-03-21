Dünyada bir ilk! Türk kuyumcuların bankası: Altınbank nedir, ne zaman açılacak?

Dünyada bir ilk! Türk kuyumcuların bankası: Altınbank nedir, ne zaman açılacak?

Kuyumculuk sektöründe bir ilke imza atıldı ve banka kurulma hazırlığı başladı. Altınbank adı verilen banka nedir ve ne zaman açılacak merak konusu oldu. İşte Altınbank hakkında bilgiler...

Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor.

40 bin kuyumcuyu kapsayan Türkiye kuyumcuları kendi bankalarını kurarak kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla Altınbank'ı kuracaklarını açıkladı.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık "Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek" ifadelerini kullandı.

Altın sektörü yatırımcıları ve vatandaşlar, "Altınbank" hakkında detayları inceliyor.

Altınbank nedir, nasıl çalışacak, ne zaman açılacak merak konusu.

İşte kuyumcuların bankası Altınbank hakkında bilgiler...

ALTINBANK NEDİR, NASIL ÇALIŞACAK?

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün bankacılık alanındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, sahip olunan güçlü sermaye yapılarının değerlendirilmesi, sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Altınbank’ın kurulacağı müjdesini vermek istediğini ifade eden İKO Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

“Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek.

Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.

Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde, kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir.

Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkanları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır.



Ayrıca, Borsa İstanbul üyeleri için de bir kaynak oluşturacaktır. Vatandaşlar için 'İkinci Adresiniz' ve 'Güvenli Limanınız' sloganlarının anlam bulduğu nokta olacaktır. Fiziki olarak kıymetli madenlere, taşlara ve dövize en kolay erişilebilen banka hüviyetine kavuşması hedeflenmektir."





ALTINBANK NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Kuyumcular Odası olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdükleri görüşmelerde ve yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, "Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz." dedi.

Atayık, sektör olarak kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank’ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.