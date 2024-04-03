Dünyada küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 5 yılda yüzde 52 arttı Dünya, yenilenebilir enerji kaynakları yatırıma hız verdi. Asya, temiz enerji yatırımlarında başı çekiyor.

AA

İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tercih ettiği enerji türü fosilden yenilenebilir kaynaklara yöneldi.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeler, temiz enerji kaynaklarına yatınım yapmaya devam ediyor.

Bu aşamada Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2024" raporunu yayınladı.

Raporun sonuçlarına göre 2019-2023 yıllarında yenilenebilir enerjide en büyük artış, güneş enerjisi santrallerinde (GES) yaşandı.

Dünya genelinde temiz enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla yenilenebilir enerji projelerinin kapasitesi geçen yıl, 2019 yılına göre yüzde 52 artışla 3 bin 869 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisi kurulu gücü 1.419 gigavata çıktı

Söz konusu dönemde güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü, yaklaşık yüzde 138,5 artışla 1.419 gigavata yükseldi.

Bunu, yüzde 63,5 artış kaydeden rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Rüzgar enerjisi kurulu gücü 1.017 gigavat oldu

Küresel rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) toplam kurulu gücü 1.017 gigavat olarak kayıtlara geçti.

Biyokütle santrallerinin kurulu gücü 150 gigavata yükseldi

Biyokütle santrallerinin kurulu gücü aynı dönemde yüzde 20 artarak 150 gigavata ulaştı.

Jeotermal enerji kurulu gücü 15 gigavat

Raporun çıktılarına göre, jeotermal enerji santrallerinin (JES) kurulu gücü ise yüzde 7,1 artışla 15 gigavata ulaştı.

Hidroelektrik kapasitesi 1.268 gigavat

Hidroelektrik santrallerinin (HES) kapasitesi ise 5 yılda yüzde 6,4 artarak 1.268 gigavat oldu.

Kurulu güç ve 5 yıllık artış bakımından en küçük değişimin yaşandığı alan okyanus enerjisi oldu. Dalga ve gelgit olayları ile deniz rüzgarlarından üretilen elektriği kapsayan okyanus enerjisinde dünyada sınırlı örnek bulunuyor. Toplam 527 megavat kurulu güce sahip okyanus enerjisi projelerinin yarısı Asya'da, yüzde 45'i ise Avrupa'da yer alıyor.

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi bin 869 gigavat oldu

Böylece, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2019-2023 döneminde yaklaşık yüzde 52 artarak 3 bin 869 gigavat oldu. Yenilenebilir enerjinin elektrik kapasitesi içindeki payı geçen yıl yüzde 43,2'ye yükselerek, 2019'a kıyasla yüzde 8,6 artış gösterdi.

Asya kıtası ilk sırada

Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında yüzde 74 ile Asya kıtası ilk sırada yer alırken onu, yüzde 56 ile Okyanusya ülkeleri ve yüzde 37 ile Avrupa'daki ülkeler izledi. Aynı dönemde, Kuzey Amerika yüzde 36, Güney Amerika yüzde 29, Afrika yüzde 23 büyüme gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)