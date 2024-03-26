Dünyada petrol, dolar ve altın yükseliş eğiliminde Petrol fiyatları, Rusya'daki üretim kesintileri ve Rus rafinerilerine yönelik saldırıların arzda daralma beklentisi yaratmasıyla dün 1 dolardan fazla değer kazandı.

REUTERS

Piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanacak olan ve enflasyon göstergesi olarak kabul edilen verileri bekliyor.

Paskalya Tatili öncesi cuma günü birçok piyasa kapalı olacak.

Vadeli işlemler bu yıl için üç faiz indirimi gerçekleştirileceğini fiyatlıyor ve bu indirimlerden ilkinin 3/4 olasılıkla Haziran'da yapılacağını öngörüyorlar.

ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün, New York işlemlerinde yükselmesinin ardından Asya işlemlerinde 4.5 baz puan düşüşle yüzde 4,58'e geriledi.

Bitcoin, dün keskin yükselmesinin ardından bugün 70 bin doların hemen üzerinde seyretti.

Döviz

Dolar, kâr realizasyonu ve Japon yetkililerinin müdahale etme olasılığı ile kısmen güçlenen yen nedeniyle baskı altında kaldı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,03 düşüşle 104.19 seviyesine geriledi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.03 düşüşle 151,37 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yüzde 0,04 artışla 1.084 seviyesine yükseldi.

İstanbul serbest piyasada dolar

Dün doların satış fiyatı 32,1490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8350 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, euro 34,9440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,1760 liradan alınan dolar, 32,1780 liradan satılıyor. 34,9420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi.

Türkiye 5 yıl Kredi risk primi (CDS) 321.63 oldu.

Petrol

Petrol fiyatları, Rusya'daki üretim kesintileri ve Rus rafinerilerine yönelik saldırıların arzda daralma beklentisi yaratmasıyla dün bir dolardan fazla değer kazanmasının ardından üst üste ikinci günde de yükselmeye hazırlanıyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,07 yükselerek 86,81 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,10 yükselerek 82,03 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta ABD'de açıklanacak ve Fed'in bu yıl gerçekleştireceği ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin ipucu verebilecek olan enflasyon göstergesi veriyi beklemeleriyle dar aralıkta seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,01 yükselerek 2 bin 172,22 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 171.20 dolara geriledi.