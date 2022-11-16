Dünyada teknoloji çalışanları işlerini bir bir kaybetmeye başladı

Dünyada teknoloji çalışanları işlerini bir bir kaybetmeye başladı

Teknoloji sektöründe iyi şartlarda çalışanların topluca işten çıkartıldığı bir süreci yaşıyoruz. Sektörde çalışanları tedirgin eden bu gelişmelerin altında yeni şartlar yatıyor.

Teknoloji çalışanları işlerini kaybediyor ancak buna karşın; sağlık, lojistik, hava yolları, havacılık sektöründe yer hizmetleri ve turizm sektörlerinde çalışanlar ise aranır hale geldi.

Geleceğin meslekleri arasında gösterilen "teknoloji sektörü" çalışanları için herşey tersine döndü. Yüksek maaşlarla alındıkları işlerinde, dev markaların sunduğu konforda, sevdikleri mesleklerini yaparken birdenbire işsiz kaldılar.

İstihdamda resesyon tehlikesi

Dünyada ekonomi ile birlikte istihdamda da bir gerileme yaşıyor. Hatta bu gerileme üst üste yaşanınca buna istihdamda resesyon tanımı da getiriliyor.

"Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı"

Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı Bettina Schaller, dünya çapında ekonomideki zayıflamanın etkisiyle işten çıkarmaların devam etmesini beklediklerini belirterek, "Dünya çapında teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı. Biz teknoloji sektöründeki bu gelişmeleri, yanlış varsayım ve öngörülerin bir sonucu olarak okuyoruz." dedi.

"Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini fark etti"

Schaller'e göre ekonomik gelişmelerin yanı sıra, sektörlerdeki dijital ve yeşil dönüşümün sonucu olarak yetenekler ve mesleklerin içeriği de değişti. Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini fark etti. Böylece daha fazla işten çıkarma yaşanabilecek.

Özellikle otomotiv gibi geleneksel sektörlerde bu rotasyonun yaşandığını kaydeden Schaller, "Enerji sektörü de bu değişimden çok ağır şekilde etkilenecek." dedi.

Yeni nesil meslekler

Dönüşümün gerektirdiği yeteneklere sahip çalışanların hala istimdam için arandığı bilgisini veren söyleyen Schaller, "Sağlık, lojistik, hava yolları, havacılık sektöründe yer hizmetleri ve turizm sektöründe de bu boşlukların oluştuğunu ve potansiyel iş imkanlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz." yorumunu yaptı.

Dünyada yaklaşık bir milyar insan kayıt dışı çalışıyor

AA'nın haberine göre, Schaller, küresel istihdam açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer noktanın ise şu anda küresel istihdamın yüzde 60'ına karşılık gelen yaklaşık bir milyar insanın kayıt dışı çalışması olduğunu kaydetti.