Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı: İstanbul Havalimanı

AA

İstanbul Havalimanı, uçuş ve yolcu sayısında aldığı ünvanlara bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından her yıl düzenlenen "5 Yıldızlı Havalimanları" değerlendirmesinde, İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" seçildi.

"AİLE HER ZAMAN ÖNCE GELİR"

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın daha önce de bu ödüle sahip olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: