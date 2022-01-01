Dünyanın en zengin 10 insanı, 2021'de 400 milyar dolar kazandı

Dünyanın en zengin 10 insanı, 2021'de 400 milyar dolar kazandı

Önde gelen zenginlerin geçen yılki kazançları belli oldu. Listenin ilk sırasındaki Musk'ı, Bezos ve Arnault takip etti.

2021 yılı, her ne kadar koronavirüs salgınının gölgesinde birçok insan için zorlu geçse de en zenginler listesinin üst sıralarında yer alan isimler, servetlerine servet katmaya devam etti.

Dünyanın en zengin ilk 10 insanının geçtiğimiz yıla ait kazancı ortaya çıktı.

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Ultra zenginler, 2021 yılında 400 milyar dolarlık servetin daha sahibi oldu. Listenin ilk sırasında Elon Musk yer alıyor.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, 2022 yılına girilirken, 121 milyar dolarlık artışla toplam 277 milyar dolar serveti gördü.

MUSK'I BEZOS TAKİP EDİYOR

İkinci sırada yer alan Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, net servetine sadece 4.54 milyar dolar ekleyerek 195 milyar dolar seviyesine çıktı.

Lüks markalardan oluşan LVMH'nin kurucusu ve şu anda dünyanın en zengin üçüncü insanı olan Fransız milyarder Bernard Arnault, servetine 61.3 milyar dolar ekleyerek, Musk'tan sonra yılın en büyük kazancını elde etti.

TESLA'NIN HİSSELERİNİ SATMAYA BAŞLADI

2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Elon Musk oldu. Musk, Twitter hesabından takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamasına ilişkin soru yöneltti.

Çoğunluk "evet" derken, Amerikalı milyarder, kasım ayının başından bu yana 16.4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Bununla birlikte Musk, geçen hafta belirli satışları sona erdikten sonra hisse satmayı bitireceğini söyledi.

GATES, PAGE, ZUCKERBERG

Öte yandan, listenin dördüncü sırasındaki Microsoft'un kurucusu Bill Gates, servetine 7.13 milyar dolar daha katarak, 139 milyar doları gördü.

Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, net varlıklarına sırasıyla 47.4 milyar dolar ve 45.1 milyar dolar ekledi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yıl boyunca 24.3 milyar dolar kazanarak toplam miktarı 128 milyar dolara çıkardı.

LİSTEDEKİ DİĞER ZENGİNLER

Ayrıca, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, 2021'de 41.2 milyar dolar kazandı ve bu miktar Warren Buffett için 21.4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Son olarak Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, servetine 28.8 milyar dolar daha kattı.