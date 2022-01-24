Dünyanın en zengin 5 insanı, 85 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 5 insanı, 85 milyar dolar kaybetti

Zenginler listesinin ilk sıralarında yer alan isimler, artan faiz ve enflasyon endişeleri gölgesinde servet kaybı yaşadı.

Koronavirüs salgını döneminde servetlerini iki katına çıkaran dünyanın en zengin insanları, bu kez kayıpla karşılaştı.

Dünyanın en zengin 5 insanının serveti, geçen haftaki piyasa satışlarından olumsuz etkilendi.

ZENGİNLERİN BÜYÜK KAYBI

Gelişmenin ardından 2022'nin ilk birkaç haftasında toplamda 85 milyar dolarlık kayıp söz konusu oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, kayıplar, dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın servetini 243 milyar dolara düşürdü. Bu miktar, yılın başlangıcından yaklaşık 27 milyar dolar daha az olarak kayıtlara geçti.

KİM NE KADAR KAYBETTİ

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Amazon'un ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar kaybetti.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 1 Ocak'tan bu yana net değerinde 9,5 milyar dolarlık düşüş yaşarken, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in net serveti 12 milyar dolar azaldı.

FAİZ ORANLARI, ENFLASYON...

Business Insider'ın haberine göre, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'ün varlığında ise yaklaşık 12 milyar dolarlık azalma yaşandı.

Söz konusu beş ismin sermayesinde yaşanan kayıp, artan faiz oranları ve enflasyon endişelerine ilişkin bazı faktörlerin ardından geldi.

Lüks markalardan oluşan grup LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ise 10,5 milyar dolarlık kayıp gördü.