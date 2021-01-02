Dünyanın en zengin 500 insanı, servetlerine servet kattı

Bloomberg Milyarderler Endeksi 2020 yılında dünyanın en zengin insanlarıyla ilgili araştırmasını açıkladı.

Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri koronavirüsün gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı.

2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre koronavirüs salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu.

8 YILDIR YAYINLANAN ENDEKSİN TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK ARTIŞ

Bu artışın, 8 yıldır yayınlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

İLK 10 SIRADAKİ İSMİN 8'İ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8'inin teknoloji şirketlerine sahip olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk'ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.