Dünyanın kekik ihtiyacını karşılıyor! Denizli’de kekik hasadı büyük umutlarla başladı Denizli'de doğal yolların dışında tarlalarda da üretimine başlanan kekikte hasat zamanı yaşanıyor. Üretici ve uzmanların hedefi her geçen yıl daha fazla rekolteye ulaşmak.

DHA

Denizli’de yetiştirilen kekik dünyanın yüzde 75, Türkiye’nin ise yüzde 85'lik ihtiyacını karşılıyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Belenardıç Mahallesi’nde, ilk kekik hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, ticareti yapılan kekiğin önemli bir kısmının doğadan toplanmakta iken, 2000’li yıllardan sonra "İzmir kekiği" olarak bilinen türünün tarlalarda yetiştirildiğini aktardı.

"Denizli'de kekikte tarla yetiştiriciliğine geçildi"

Çınar, kekik yetiştiriciliğinde yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

Denizli’de tarla yetiştiriciliğine geçilmesi ile kekik üretiminde önemli değişimler yaşanmıştır. 2022 yılında ilimizde yaklaşık 200 bin dekar alanda kekik üretimi gerçekleştirilmiş olup, Güney, Pamukkale, Buldan, Bekilli ve Çal ilçelerimiz üretimin en yoğun yapıldığı yerlerdir. Ekim alanlarının yüzde 30,6’sına sahip olan Pamukkale ilçemiz üretimin yüzde 30’unu karşılamaktadır. Belenardıç Mahallesi’nde 164 üreticimiz tarafından 6 bin 280 dekar alanda kekik üretimi gerçekleştirilmektedir.

“Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz”

Son yıllarda kekik ihracatında Pirolizidin Alkalaidleri (PA) içeren yabancı otların ürün içerisine karışmasından kaynaklanan pazarlama sorunları yaşandığına işaret eden Çınar, hedeflerini şöyle aktardı:

Buradaki amacımız yabancı ot mücadelesine özen gösteren çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesini hedefleyen Pestisit ve PA analizleri ile desteklenen kontrollü üretim projesidir. Bu projede amacımız, başarılı olan çiftçilerimizin ürünlerini pazarlamalarını kolaylaştırmak ve sektörün PA içermeyen hammaddeye ulaşmalarını sağlamaktır. İl Müdürlüğü olarak dünya kekik üretiminin başkenti olarak anılan Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz.

"Türkiye’de en fazla kekik üretiminin olduğu yerdeyiz"

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İlçe Kaymakamı Uğur Bulut ise şöyle konuştu: