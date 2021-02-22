Dünyanın makine halısı ihtiyacının yarısı Gaziantep’ten

Türkiye'de sektörün en güçlü kenti konumunda bulunan Gaziantep, dünyanın ihtiyaç duyduğu parça makine halısının yarısını üreten kent.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'de halıcılık sektörünün alternatif pazarlarla sıkıntıyı bertaraf ettiğini söyledi.

2020’DE 2.6 MİLYAR DOLAR HALI İHRACATI YAPILDI

Geçen yılı 2 milyar 604 milyon 648 bin dolar ihracatla kapattığını anlatan Kaplan, "Böylelikle halıcılık sektörü, 2020 yılında bir önceki yıla göre yükselişini devam ettiren 6 sektörden biri olmuştur. O yüzden özgüvenimiz yüksek ve geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

Halıcılık alanında Türkiye'nin her geçen gün daha fazla söz sahibi konuma geldiğini, bu anlamda Gaziantep'in de farklı bir değerinin olduğunu belirten Kaplan, parça makine halısı ticaretinin yüzde 70'ini ülkemizden ve yüzde 53'ü de tek başına Gaziantepli halıcılar tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

"2021 İÇİN HEDEF 3 MİLYAR DOLAR"

Sektörün gelecekten umutlu olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"İhracat konusunda önemli başarılara imza atan Türk halıcıları, bu yıldan da ümitli. Geçen sene yaşanan pandemiye rağmen çalışmalarını azimle sürdüren ve 2 milyar 600 milyon dolardan fazla ihracat yapan sektörümüz, 2021 için 3 milyar dolarlık hedef belirlemiş durumda. Şimdiden bu hedefe ulaşılması için önemli adımlar atıldı. Yılın ilk ayı bizim için güzel geçti. İnşallah hedeflediğimiz rakamların üstünü görerek seneyi de tamamlayacağız." diye konuştu.