Düşüş hızı yavaşladı! KKM 2,29 trilyon TL'ye geriledi Bugün 15 Mart itibarıyla haftalk bankacılık istatistikleri yayınlandı. Buna göre Kur Korumalı Mevduat'ta sınırlı düşüş devam ederek 8,11 milyar TL'lik gerileme yaşandı.

AA & Ensonhaber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak için getirilen Kur Korumalı Mevduat hesapları, hedeflendiği gibi gerilemekle birlikte düşüş hızı da yavaşladı.

KKM'de yaşanan 8,11 milyar TL'lik azalma, eylül ayından bu yana en yavaş düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yeni TL dönüşümlü hesap açılmıyor

Son alınan kararla birlikte 1 Ocak 2024'ten itibaren, TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı bildirildi.

Türk Lirası'nda yeni KKM hesapları açılmıyor ancak daha önce açılanların vadesinin tamamlanması bekleniyor.

Ancak daha önce açıklandığı gibi dövizle hesap açılışları da sürüyor.

Takipteki alacaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 153 milyon lira azalarak 195 milyar 127 milyon liraya geriledi.

Takipteki alacakların 160 milyar 399 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 89 milyon lira artarak 2 trilyon 710 milyar 426,5 milyon lira oldu.