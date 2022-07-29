Yenitaşköprü köyündeki üretici Murat Yılmaz, Meksika’daki arkadaşının önerisi üzerine kanserin baş düşmanı olarak bilinen siyah domates yetiştirdi. Yılmaz, "5 tane fide ile başladık" dedi.

Düzce’nin merkezine bağlı Yenitaşköprü köyünde üreticilik yapan Murat Yılmaz, siyah domates yetiştirdi.

İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz’a fikri ise Meksika’daki arkadaşı verdi.

Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa birçok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz, ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu.

İşi büyütmeyi düşünüyor

İlk ürününü almaya gün sayan Yılmaz, gelecek sene siyah domates üretimini artırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor.

Düzde'deki üretici, siyah domates yetiştiriyor VİDEO



"5 tane fide ile başladık, tüketim değil üretim yapacağız"



Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz, "Siyah domatesleri bizde ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Arkadaşımız Meksika’ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce’nin verimli topraklarında bunu denemek istedik.

5 tane fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz. Seneye 2-3 dönüm arazi üzerinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık.

Birçok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip, seneye bunu Düzce’de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz." dedi.





"İlk defa denediğim için pek bir şey anlamadım"



Siyah domatesin çok farklı bir tadı olduğunu aktaran çiftçi Ercan Şahin, "İlk defa denediğim için pek bir şey anlamadım. İnternetten yaptığım araştırmalar sonrası kanser başta olmak üzere, birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim.

Bu yüzden de tohumlarını ekmeyi tercih ettik. Denedik ve çok şükür amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda bu üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.





Siyah domatesin faydaları

İHA'nın haberine göre; siyah domates genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. Antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca ülser, reflü gibi sıkıntılar ile savaşıyor. İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını da koruyor. İlaç sanayinde de kullanılan siyah domates, yaşlanmayı geciktiriyor, sivilce ve akne gibi sorunları da önlüyor.



