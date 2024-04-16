E-İhale yöntemi, ekonomiye 913 milyon TL kazandırdı Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ilk üç ayında e-ihale yöntemiyle yapılan satışlardan 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

İHA

Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda el konulan eşya ve araçların 2014 yılından bu yana elektronik ihalelerle satıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Türkiye'de kamu kurumları arasında uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, ihale süreçlerinin şeffaf ve erişilebilir hale getirildiği vurgulandı. Bu sistem sayesinde, ülke genelindeki her vatandaşın e-devlet ve 'www.eihale.gov.tr' adresinden ihalelere katılabildiği ve internet bağlantısı olan her yerden teklif verebildiği hatırlatıldı.

Eşya satışları yüzde 299 arttı

E-ihale yoluyla, ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayinden kozmetik sektörüne kadar pek çok eşyanın piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satıldığı ve ülke ekonomisine kazandırıldığı ifade edilerek,

E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satış gerçekleşmiş olup, bu ihaleler kapsamında 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmiştir. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta ise yüzde 141 oranında artış sağlanmıştır. Bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38'ini elektronik eşya, yüzde 11'ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8'ini demir yolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4'ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3'ünü cam ve cam eşya, yüzde 2'sini demir veya çelikten eşya oluşturmaktadır.

denildi.

Bakanlığa bağlı mağazalarda da satış yapılıyor

Tasfiyelik hale gelen eşyaların elektronik ihale uygulamasının yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştirildiği belirtilerek,

Bu kapsamda 2024 yılında satış mağazalarımızda 45 bin 18 toplam satış yapılmış olup, bu satışlardan; elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 28 milyon TL, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon TL, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon TL olmak üzere perakende satış mağazalarımızdan toplamda 53 milyon TL gelir elde edilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında gelir artışı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari hayattaki piyasa bozucu ve rekabete aykırı eylemlerle mücadelemiz aralıksız devam ederken, ülke ekonomisine ve toplumsal refahımıza katkı sağlayacak çalışmalarımıza azami hassasiyet göstererek devam edilmektedir.

ifadelerini yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)