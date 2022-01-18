E-ticaret sektörü 400 milyar liralık hacme ulaştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, e-ticaret sektörünün 400 milyar liralık hacme ulaştığını belirtti.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), koronavirüs salgınının "itici gücü" ile 2021 yılının e-ticaret verilerini cirosal bazda 400 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını belirtti.

E-TİCARETTE 2022 HEDEFİ 560 MİLYAR

Sektör 2022 yılında yüzde 40 büyüme ile 560 milyar liraya ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, koronavirüs salgınında iki yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

"TÜKETİCİLER DE ÜRETİCİLER DE MEMNUN"

Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son iki yılda tüketiciler özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştı. Aynı şekilde üreticiler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladı. Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntemleri ile tüketicilere kolaylık sağlandı. Sipariş mekanizmalarının dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı. Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan bir firma, perakendeci düşünemiyoruz.





2022'DE E-İHRACAT İVME KAZANACAK

2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz.”