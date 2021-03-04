E-ticarette satışları arttırmanın yolları

Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde e-ticareti artırırken, bu pazarlama yöntemi de kendi yeni kurallarını oluşturuyor.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi, Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu, satıcılara, e-ticarette satışları artırmak için 6 yöntem önerdi.

Dünya genelinde e-ticaret hızla yükselirken bunun satış rakamlara da yansıdığını söyleyen Eminoğlu, "Statista’nın verilerine göre, 2019 yılında dünyada 3 trilyon 500 milyar dolar olan e-ticaret cirosu, 2020 yılında 4.2 trilyona yükselirken 2021’de ise pandeminin de etkisiyle 5 trilyon doları aşması bekleniyor. E-ticaret istatistikleri daha detaylı incelendiğinde 1 milyon civarı e-ticaret sitesinin senelik bin dolar ve üstü ciro yaptığı görülüyor. Bu rakamlar, e-ticarette büyük bir rekabetin yaşandığı ve yarışın giderek daha da zorlaşacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

SATIŞLARI ARTIRAN 6 YÖNTEM

Müşterileri site içinde izleyip, eksikleri görüp önlem alınmasını öneren Eminoğlu, “Sadece sitenize gelen kullanıcı sayısı ve satışı takip etmekle yetinmeyin, kategori, marka ve gerektiğinde de ürün bazlı dönüşümleri inceleyin. Bu işlem için kullanılan ücretsiz programlar, site içindeki arama, filtre tıklama, kategori, marka, ürün, sepet ve ödeme adımları gibi tüm aşamaları anlamlandıran bilgileri sisteminize gönderiyor. Yapılan bu analizler, e-ticaret siteniz için size eksik, hatalı veya düzeltilmesi gereken süreçler hakkında bilgi veriyor.” ifadelerini kullandı.

"LANDİNG İLE MÜŞTERİ ÇEKİN"

Eminoğlu, "E-ticaretin etkinliğini artırmasıyla reklam ücretleri de yükseldi, sitelere trafik çekmenin maliyetleri arttı. Bu konuda yapabileceğiniz etkili yöntemlerden birisi de ‘landing page’ denen sitenizde kategoriye özel siteler oluşturmak ve burada görsel ve içerik olarak müşteriyi cezbetmek. Reklam verilen dijital mecralar, eğer reklam verdiğiniz sayfanın içerik puanı iyi ise size daha iyi fiyata reklam verme fırsatı sunuyor. Bu sayede onlarca mecraya reklam vermek yerine daha etkin bir bütçe ile içerik ve görsel olarak daha doyurucu bir sayfaya trafik çekiliyor bu da satış ve dönüşümü artırıyor." dedi.

"FARKLI ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANIN"

Farklı ödeme yöntemlerini kullanmak gerektiğini aktaran Eminoğlu, “BKM tarafından paylaşılan rakamlara baktığımızda, Türkiye’deki e-ticaret alışverişlerinin yüzde 25’i sadece kredi kartı ile gerçekleşirken en büyük pay ‘kapıda ödemede’. Kapıda ödeme yönteminin çalışma şeklinden dolayı belli iş kollarında iade oranları da ister istemez yüksek olabiliyor. Yemek kartları ve ödül/puan sistemlerini sitenize entegre ettiğinizde oldukça iyi talep alındığını göreceksiniz. Bu yöndeki çalışmalar hem firmaların satışını artırıyor hem de bu şekilde hizmet veren site sayısı az olduğu için müşteri sayısı artıyor.” diye konuştu.

"SÜREYE BAĞLI İNDİRİMLER TANIMLAYIN"

Müşteriyi sepete hızla gitmeye zorlayan kampanyalar için indirim öneren Eminoğlu, “Örneğin ‘ek yüzde 15 indirim için son 30 dakika’ gibi. Bu kampanyalar kararsız olan müşterilerin satın alma süreçlerini hızlandırıyor ve Google’ın paylaştığı yüzde 67’lik sepet terk oranlarında gözle görülür bir düşüş sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

"İNDİRİM VE KAMPANYALARI ŞARTA BAĞLAYIN"

Eminoğlu, “Günümüzde müşterilerin indirim kavramının olmadığı bir ürünü satın almak istemedikleri gözleniyor. Bu süreci bilen site sahipleri de her zaman bir indirim olgusu kullanıyor. Fakat bunu sadece indirim olarak değil bir sonraki alışverişe kaynak olarak da kullanabilirsiniz. ‘Örneğin, ‘X ürünü alana Y ürünü için yüzde 15 anında indirim ve bir sonraki alışveriş için de anında yüzde 15 indirim’ gibi bir kampanya, çok etkili olabilecek uygulamalardan biridir.” dedi.

"FARKLI KARGO OPSİYONLARI SUNUN"

Milyonlarca müşterisi olan e-ticaret devlerinin yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan en önemli kriterlerden bir tanesinin de satın alma kararında kargo ücretinin etkisi olduğunu vurgulayan Eminoğlu, “Örneğin kimi büyük e-ticaret sitelerinin yaptığı gibi yıllık belli bir ücret karşılığı tüm sene ücretsiz kargo ve diğer birçok başka avantajdan faydalanma imkânı sunulabilir. Müşterilere daha yavaş ama ücretsiz kargo seçeneklerinin de sunulması alışverişi artıracaktır.” diye konuştu.