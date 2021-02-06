E-ticaretteki artış ambalaj talebini artırdı

Salgın sebebiyle evlerde kalınan süreçte, e-ticarette gözle görülür bir artış yaşandı. Artan talep ve yeni katılan firmalarla ambalaj ihtiyacı arttı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Artan talep ve yeni katılan firmalarla ambalaj ihtiyacı arttı. Bu durum satışlarımıza olumlu yansıdı." dedi.

Sarıbekir, dünyada ortalama yüzde 3 büyüyen ambalaj endüstrisinin Türkiye'de 2015-2019'da hacim olarak yılda ortalama yüzde 5 büyüdüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'DE AMBALAJ TÜKETİMİ 15 YILDA 2 KAT ARTTI"

Zeki Sarıbekir, Türkiye'de kişi başı ambalaj tüketiminin son 15 yılda 2 kat artarak 270 dolara ulaştığına dikkati çekerek, "120 dolar olan dünya ortalamasının çok üzerindeyiz. Bu rakam Kuzey Amerika ve Kanada’da 440 dolar iken Batı Avrupa’da 365 dolar. Rakamın en yüksek olduğu ülke ise 516 dolar ile Japonya. Hedefimiz 2023’te ülkemizdeki kişi başı ambalaj tüketimini 380 dolar seviyesine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SANAYİSİ VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALARAK ÜRETMEYE DEVAM ETTİ”

Koronavirüs salgını sürecinde Avrupa'da üretim çarklarının durduğunu hatırlatan Sarıbekir, Türkiye sanayisi ise bu dönemde virüse karşı tüm önlemlerini alarak üretmeye devam ettiğini vurguladı. Sarıbekir, şöyle konuştu:

"Çok geniş coğrafyaya ihracat yapan bir sektör olarak fiyat kalite dengesine sahip olmamızın ve ülkemizin jeopolitik konumundan ötürü de lojistik yönünden avantajımızın salgın ile birlikte öne çıktığını ve yakalanan bu fırsatların salgın sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dünyadan Türkiye’ye doğru bir talep kayması var ve bu doğrultuda bu yıl 5 milyar dolar ihracatı yakalayacağımızı öngörüyoruz.

HEDEFTE DAHA ÇOK ÜLKEYE İHRACAT VAR

Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sayımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeyi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde belirlediği ve desteklediği ülkeleri sektör olarak biz de öncelik kabul ediyoruz. Yakın coğrafya, Batı Avrupa ve İngiltere her zaman öncelik verdiğimiz ve ihracatımızı artırmak istediğimiz pazarlar."





"AMBALAJLAR ÇÖP DEĞİLDİR, AKSİNE EKONOMİ YARATAN MALZEMELERDİR"

Ekonomiye ve çevreye katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümünün oldukça önemli olduğunu vurgulayan Sarıbekir, "Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalaj üretiminde iki önemli nokta büyük önem taşıyor: 'Sürdürülebilirlik' ve 'Çevre'. Özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde dünya sıfır atık yönetimine odaklanmış durumda. Döngüsel ekonomiye katkının ve sıfır atık yaklaşımının devamı için geri dönüşüm en önemli yapı taşıdır. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuruz." değerlendirmesinde bulundu.