EBRD'den geçen yıl Türkiye'ye 2 milyar euroluk rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'deki yatırımının 2021'de 2 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Türkiye'deki finansmanının yüzde 85'inden fazlası özel sektöre, yüzde 55'i ise sürdürülebilirliği destekleyen projelere ayrıldı.

2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN

EBRD’den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve "yeşil" ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar avroluk rekor yatırım yapıldığı kaydedildi.

EBDR BAŞKA BANKALARIN KAYNAKLARINDAN DA YARARLANDI

Bankanın açıklamasında, kendi finansmanının yanı sıra EBRD'nin geçen yıl başka kaynaklardan 572 milyon euroluk, neredeyse rekor seviyede, kredi imkanı sunduğu ifade edildi.

SALGINDAN ÇEVRECİ VE KAPSAYICI EKONOMİK TOPARLANMAYA

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye'nin salgından çevreci ve kapsayıcı ekonomik toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandıklarını ifade etti. Tuerkner, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının daha çevreci yatırımların önünü açacağını sözlerine ekledi.