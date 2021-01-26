ECB Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği öngörüsü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın gecikebileceğini fakat toparlanmanın "raydan çıkarılmaması" gerektiği yorumunu yaptı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında çevrim içi ortamda "Ekonomik büyümenin yeniden inşası" konulu panel düzenlendi.

ECB Başkanı Lagarde, panelde yaptığı konuşmada, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisinin daraldığını söyledi.

"KORONAVİRÜS ORAMINDA FİNANSMAN KOŞULLARI İYİ OLMALI"

Koronavirüs salgınında şirketler ve hane halkı için finansman koşulların uygun olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, "Salgın sonrası ekonomi farklı olacak." şeklinde konuştu.

Lagarde, koronavirüsün yeni türlerine yönelik endişelere ve sıkılaşan kısıtlamalara rağmen, 2021'in salgın sonrası ekonomik toparlanma yılı olmasını umduğunu belirterek "Umudumuz, 2021'in hala ekonomik toparlanma yılı olması." dedi.

Lagarde, Euro Bölgesi'ne ilişkin, "Ekonomik toparlanma gecikebilir fakat raydan çıkarılmaması gerekir." diye konuştu.

"ECB EKONOMİYİ DESTEK İÇİN UZUN BİR SÜRE PİYASADA OLACAK"

ECB'nin ekonomiyi desteklemek için uzun bir süre piyasada olacağına işaret eden Lagarde, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) şu anki 1 trilyon 850 milyar euroluk büyüklüğünden daha küçük olabilir fakat daha büyük de olabilir. Bunu bilmemizin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

"AB-ÇİN KAPSAMLI YATIRIM ANLAŞMASI BİR HATA DEĞİLDİ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Avrupa Birliği’nin (AB) ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamadan birkaç hafta önce Çin ile kapsamlı yatırım anlaşması imzalamasını "hata" olarak kabul etmediklerini belirterek, söz konusu anlaşmanın ABD'nin Çin ile halihazırda sahip olduğu anlaşmanın benzeri ve bütün şirketlere eşit şartlar oluşturmakla ilgili olduğunu söyledi.