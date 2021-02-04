ECB Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla repo ve swap hatlarını 9 ay uzattı

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının Mart 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), repo ve swap hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara euro likiditesi sağlamak olduğunu gündeme getirerek, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay süre ile uzatıldığını aktardı.

12.4 MİLYAR EUROLUK REPO VE SWAP İMKANININ SÜRESİ UZADI

ECB'den yapılan açıklamada; Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile koronavirüs şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12 milyar 400 milyon euroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

HATLARIN AMACI, FİNANSAL KURUMLARA EURO LİKİDİTESİ SAĞLAMAK

Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara euro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.