ECB: Euro Bölgesi için 2020'nin son çeyreğinde küçülme görülüyor

ECB'nin aylık ekonomi bülteninde, koronavirüsün ikinci dalgasının Euro Bölgesi ekonomisini "önemli" ölçüde etkilediği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteni yayınlandı. Bültende, 10 Aralık 2020 tarihli para politikası toplantısında Yönetim Konseyi'nin ECB'nin araçlarını yeniden ayarlama kararı aldığı anımsatıldı.

İMALAT SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Koronavirüste ikinci dalgaya rağmen Euro Bölgesi imalat sektöründe faaliyetlerin devam ettiği belirtilen bültende, "Ancak hizmet sektörü, vaka sayısındaki artış ve kamudaki son kısıtlamalardan büyük ölçüde etkileniyor." denildi.

Bültende, veriler ve tahminlerin koronavirüs salgınının kısa vadeli ekonomik etkisinin önceden tahmin edilenden daha güçlü olacağını gösterdiği, enflasyonun da tahminlerden daha uzun süre düşük kalacağı kaydedildi.

"Önemli orandaki mali destek, koronavirüs salgınının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini önemli miktarda hafifletti" ifadesine yer verilen bültende, mali desteklerden dolayı 2019'da GSYH'nin yüzde 0,6'sı olan Euro Bölgesi'ndeki genel hükümet bütçe açığının, geçen yıl GSYH'nin yüzde 8'ine yükseleceği bildirildi.

Bültende, koronavirüs aşısındaki gelişmelerin ekonomilerde toparlanma beklentilerini desteklediği ancak yaygın bağışıklığa ulaşılması ve ekonominin normale dönmesinin zaman alacağı vurgulandı.

ECB’NİN FAİZ KARARI

ECB, 10 Aralık'taki Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0,25'te bırakılmasına karar vermişti.

PANDEMİ ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI'NIN MİKTARI VE SÜRESİ UZATILDI

Toplantıda, Mart 2020'de 750 milyar euro ile başlatılan ve Haziran 2020'de 600 milyar euro artışla 1 trilyon 350 milyar euroya yükseltilen Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) 500 milyar euro daha artırılarak 1 trilyon 850 milyar euroya çıkarılması ve PEPP'in Mart 2022'ye kadar uzatılması da kararlaştırılmıştı.