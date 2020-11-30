ECB: Faiz oranları düşük kalacak

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel olarak faiz oranlarının uzun bir süre düşük seviyede kalacağını beklediklerini aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen forumda konuştu.

“PEPP RİSKİ DÜŞÜRMEK İÇİN KATKI SAĞLADI”

ECB'nin koronavirüs krizine nasıl müdahale ettiğini anlatan Lagarde, martta başlattıkları Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) riski düşürmek için farklı varlıklar alarak ekonomilere yardımcı olduğunu ifade ederek, “Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak." dedi.

"BORÇLULUK ARTTI"

Avrupa'daki bütün ülkelerin, salgın nedeniyle uygulanan politikalar neticesinde toplam borç miktarı ve borç-milli gelir oranlarının arttığına dikkati çeken Lagarde, "Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi." diye konuştu.

“BU SÜREÇTE "GELİR VE EĞİTİM" DESTEKLERİNE ODAKLANILMALI”

Lagarde, bu süreçte "gelir ve eğitim" desteklerine odaklanılması gerektiğini anlattı.

AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik programı içeren 1 trilyon 800 milyar euroluk paket hakkında Lagarde, "Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

"KORONAVİRÜS PARADA DİJİTALLEŞME YÖNÜNDEKİ EĞİLİMİ HIZLANDIRDI"

Christine Lagarde, Fransa’da L’ENA hors les murs dergisine “Paranın geleceği - Güveni korurken yenilik getirmek” başlıklı bir makale kaleme aldı. Lagarde yazısında, “Koronavirüs sürecinde onli̇ne ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı.” dedi.