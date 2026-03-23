Eczacıbaşı Selpak ve Solo'yu 600 milyon dolara satıyor

Alanında markalaşmış yerli bir hijyenik ürün, Malezya merkezli şirkete devrediliyor.

Eczacıbaşı Holding, temizlik kağıtları sektörü şirketi Sanipak’ın bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden birinin iştiraki olan Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye (AP) devri için anlaşmaya vardı.

SATIŞ BEDELİ: 600 MİLYON DOLAR

600 milyon dolar bedelle imzalanan anlaşma, Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayı sonrasında tamamlanacak.

"SANİPAK’IN GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI OYUNCUYLA YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIĞINA İNANIYORUZ"

İmzalanan sözleşmeye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül “İpek Kağıt ismiyle 1969’da faaliyete başladığımız kişisel hijyen ürünleri alanında, Türkiye’nin en sevilen, öncü markalarını yarattık. Bugün geldiğimiz noktada, Sanipak’ın küresel ölçekte büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilecek güçlü bir uluslararası oyuncuyla yeni bir döneme adım attığına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.