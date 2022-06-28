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    Edirne'de ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıdada sorun yaşanma beklentisi dünyada tarımı öne çıkardı. Türkiye de tüm arazilerinde buğdaydan ayçiçeğine kadar yapılan hasatlara odaklandı.
    • 28.06.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:54
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    Edirne'de ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor

    Edirne’de kurak geçen kış mevsiminin ardından, son haftalarda etkili olan sağanak yağışlarla birlikte ayçiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı.

    Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15’ini karşılayan Edirne’de, ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor.

    Tarlalar erken çicek açınca üretici beklentiyi artırdı

    Tarlaların erken dönemde sarıya boyandığını gören üreticiler, verim beklentisini artırdı.

    Yağışların devam etmesi halinde 350 ton rekolte ile ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek veriminin beklendiği öğrenilirken, yağışların olmaması ve kuraklığın baş göstermesi halinde ise verimin 250 ton rekoltede kalabileceği ifade edildi.

    “Bu sene bereket iyi"

    Ayçiçeğinde verimin bu sene yüksek olduğunu vurgulayan Bülent Dişliler, “Bu sene arpa buğday hasadını bitirdik. Verimlerimiz güzeldi, yağışlar güzeldi. Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi de güzel. Gördüğünüz gibi ayçiçeklerimizin verimleri de güzel. Bu sene bereket iyi.

    "Ayçiçekleri boyumuzu geçti"

    Yağışların vermiş olduğu verimler sayesinde ayçiçekleri boyumuza kadar ulaştı, hatta boyumuzu geçti. Daha da yükselecekler, zaten daha da kalınlaşacak. Yarın öbür gün kafa çıkartıp çiçeklerini dökecekler.

    "Yağmur rekolteyi daha da artırır"

    Son 2 hafta içinde yağmur yağarsa bereketli bir dönem geçireceğiz. Ayçiçekleri aralarını geçtik, aralarını sürdük, ilaçları attık, gübre attık. İnşallah verim potansiyeli güzel olacak bu sene. İnşallah bereketi alacağız bu sene. Son 2 hafta içerisinde yağmur yağarsa çiçekte iken rekor olur bu sene.” dedi.

    İHA'nın haberine göre, yağışların çiftçiler için önemli olduğunu belirten Şerif Akgün, 2 hafta içinde yağışlar etkili olduğu takdirde rekor verim alınabileceğini söyledi.

    Edirne de ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor #1

    Edirne de ayçiçeğinde son 10 yılın en yüksek verimi bekleniyor #2


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