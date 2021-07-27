Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de 1 aylık sürecin sonunda buğday hasadı, yapılan denetimler ışığında sorunsuz şekilde tamamlanmış oldu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, il genelinde en çok ekimi yapılan tarım ürünü olan buğdayda hasat sezonunun bir ay sürdüğünü belirtti.

“HASAT SEZONU BİR AY SÜRDÜ”

Buğdayın stratejik ürünlerin başında geldiğini ve bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini bildiren Bayazıt, hasat sezonu boyunca gerekli kontrol ve bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti.

"15 EKİP İLE İL BİÇERDÖVER KONTROLLERİ YAPILDI"

Bayazıt, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz için stratejik ürünlerin başında gelen buğday hasadı 20 Haziran'da başlamış olup 20 Temmuz'da sona ermiştir. İlimizde hububat hasadının başlamasıyla 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca il genelinde müdürlüğümüzce oluşturulan 15 ekip ile il biçerdöver kontrolleri yapılmıştır.

ÜRÜN KAYIPLARI HEDEFLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Kontroller neticesinde ilimizde biçerdöverlerin yeni ve operatörlerin tecrübeli olması, ürün kayıp oranlarının hedeflerimizin altında gerçekleşmesini sağlamıştır."