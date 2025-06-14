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İHA

Edirne'de Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Abdullah Sancakçavuşu, bu yılın iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade etti.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Sancakçavuşu, "Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

YANGIN RİSKİ UYARISI

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar ise üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.