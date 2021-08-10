Edirne'de bir Osmanlı geleneği olan meyve sabunu yapma işini katıldığı eğitimden öğrenen Nilüfer Eren önce kendi iş yerini açtı, şimdi ise ihracata hazırlanıyor.

Edirne’de, Osmanlı’dan günümüze ulaşan, sultanların çeyizlerini süsleyen “kokulu mis meyve sabunu” üreticiliği, ev hanımlarının geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

YAPIMI ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Zorlu bir aşamadan geçen mis meyve sabunu rendeleniyor, hamur haline getiriliyor. Tek tek elle şekil verilip, boyandıktan sonra ise cilalama işlemi yapılıyor.

Edirne'de mis kokulu meyve sabunları tekrar canlandı VİDEO



SARAY YA DA PADİŞAH SABUNU OLARAK ANILIYOR

Osmanlı’nın Edirne’ye miraslarından biri olan ve saray ya da padişah sabunu olarak da bilinen "mis meyve sabunu", son dönemlerde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

ESKİ GELENEK HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSLARINDA CANLANDI

Edirne’nin yerel el sanatları arasında yer alan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan mis meyve sabunları, yok olmaya başladığı sırada, çeşitli kurumların desteğiyle Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslar aracılığı ile yeniden canlandı.

KURSİYER OLARAK BAŞLADI, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Eşinin işi dolayısıyla Edirne’ye gelen Nilüfer Eren, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan ve kaybolmaya yüz tutmuş mis meyve sabunu yapımını öğrenerek işinin ustası olmayı başardı. Mis meyve sabunu yapımında kursiyer olarak başlayan Eren, kendi işinin patronu oldu ve şimdi ise siparişlere yetişmeye çalışıyor.

HEM GELENEĞİ YAŞATIYORLAR HEM DE PARA KAZANIYORLAR

Osmanlı geleneğini yaşattığı için derece mutlu olduğunu söyleyen Eren, bu mesleği daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti.

“HAFTADA 2 BİN 500 SİPARİŞ ALIYORUZ”

Meksika ve Amerika’ya siparişle mis meyve sabunu gönderdiklerini aktaran Eren, “Şimdi İzmir’e sipariş göndereceğiz. Siparişlere yetişmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Salgın sürecine rağmen iyi gidiyor. Bir ara sekteye uğradık ama şu an son derece hareketli geçiyor. İnşallah tekrardan o kapanma sürecine dönmeyiz. Satışlarımız her hafta turistik noktalara gidiyor. Haftada 2 bin 500 adet düzenli sipariş alıyoruz. Bazen yetişmekte zorluk çekiyoruz. Günümüzde mis meyve sabunu yapan pek fazla kimse de kalmadı. Ustalar kolay yetişmiyor. Biz de bu Osmanlı geleneğini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“OSMANLI MİRASI BİZE GELİR KAPISI OLDU”

Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara giderek mis meyve sabunu yapmayı öğrenen ev hanımı Gönül Namlıcı, “Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kursa gidiyordum. Osmanlı’dan gelen ve coğrafi işaret almış bu meyve sabunlarını kaybolmaya yüz tutmuş haldeyken tekrardan hayata döndürmek adına yapılan çalışmalara katıldım. Severek yapıyorum. Hem de ev ekonomime katkıda bulunuyorum. Mutfak masraflarımı bile karşılasam bana çok fayda sağlıyor. Siparişlerimiz yoğun olduğunda da yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

“23 YILDIR MİS MEYVE SABUNU SATIŞINI YAPIYORUM”

Mis meyve sabun işi yok olmak üzereyken o dönemin valisi rahmetli Fahri Yücel’in yaptığı çalışmalar sonrası kadınların yaptığı el emeği göz nuru mis sabunların satışını yapmaya başladığını söyleyen Tarihi çarşı esnaflarından Refik Boz, “Yaklaşık 23 yıldır mis meyve sabunu satışını yapıyorum. Bu kaybolmaya yüz tutmuş meslek kadınların elinde hayat buluyor. Dışarıdan gelen misafirlerimizin öncelikle tercih ettiği hediyeliklerden birisi mis meyve sabunu oluyor. Eskiden padişahlık döneminde misafirliğe gelen konuklara bu sabunlardan hediye verilirdi. Biz de bu Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan tarihi geleneği yaşatmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.