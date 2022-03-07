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    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi

    Ayçiçek yağında stokçulukla ilgili çıkan haber ve sosyal medyadaki görüntüler, büyükşehirlerdeki zabıtaları zincir marketlere yönelik olarak harekete geçirdi.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:31
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    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi

    Edirne’de yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.

    VATANDAŞLAR MARKETLERE KOŞTU

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağının biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu.

    EDİRNE'DE RAFLAR BOŞ KALDI

    Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Edirne’de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçek yağları tükendi, raflar boş kaldı.

    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi #1

    VATANDAŞ FIRSATÇILIK YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE ŞİKAYETÇİ

    Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Artan şikayetler nedeniyle Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi.

    Edirne’de zincir marketlere stokçuluk denetimi VİDEO

    RAFLARDA 5 LİTRELİK YAĞ KALMADI

    Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçek yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu, bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi.


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