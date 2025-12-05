Efsane Kasım indirimleri kargoculara rekor kırdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

E-ticaret kampanyalarının zirveye ulaştığı kasım ayında toplam 11,5 milyon gönderi taşıyan Sürat Kargo, Efsane Kasım kampanyalarında 900 bin gönderi ile günlük taşıma rekorunu kırdı.

Şirket sorter yatırımları, dijital altyapı güçlendirmeleri, ek personel ve araç takviyeleri ile kasım ayı boyunca yoğun taleplere hızlı ve güvenli bir şekilde yanıt verdi.

Kargo ve lojistik sektörünün “bayramı” olarak kabul edilen kasım ayında düzenlenen kampanyalar alışveriş hacminde artış sağlarken, Sürat Kargo kasım ayı boyunca 11.5 milyon gönderiyi hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerine ulaştırdı.

GÜNLÜK 900 BİN KARGO REKOR KIRILDI

2024 Kasım’da günlük 750 bin gönderi ile rekor kıran Sürat Kargo, bu yıl günlük 900 bin gönderi ile bu rakamı da aşarak bir rekora daha imza attı.

En fazla gönderi yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olurken, oransal olarak en yüksek artışlar Kocaeli, İzmir ve İstanbul’da kaydedildi.

Aktarma merkezlerindeki yeni sorter yatırımlarının da etkisiyle bu yoğunluğa hızlı ve güvenli bir şekilde yanıt veren Sürat Kargo, ek personel ve araç takviyesinin yanı sıra dijital altyapı güçlendirme projelerini de devreye aldı.

“MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE DUYDUĞU GÜVENİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ”

2025 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın ilk 6 ayına göre gönderi hacminde yüzde 14,5’lik bir artış olduğunu ifade eden Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Online alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyalar, 11.11, Muhteşem Cuma gibi günlerin etkisiyle bu yıl kasım ayında müşterilerimize ulaştırdığımız gönderi sayısı 11.5 milyon adedi buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre günlük bazda yakaladığımız yüzde 10’luk artış müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güzel göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

“YOĞUNLUĞU ÖNCEDEN VERİ ANALİZİ İLE TAHMİN EDEBİLİYORUZ”

Sürat Kargo olarak hayata geçirdikleri yatırımlar ve aldıkları tedbirler ile artan talebe en iyi şekilde yanıt verdiklerini belirten Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

Sahip olduğumuz teknolojik altyapı ile sezonluk veya özel günlerdeki yoğunluğu veri analizi ile önceden tahmin edebiliyoruz. Bu kapsamda şubeler ve acentelerle koordineli olarak ek personel ve araç takviyesi planlıyoruz. Rota optimizasyonu ve dijital takip sistemleri sayesinde teslimat sürelerini minimize ediyor, hem operasyonel verimliliği koruyor hem de müşteri memnuniyetini garanti altına alıyoruz.