Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55’i Aliağa’dan

İzmir Aliağa, dev sanayi yatırımlarıyla ekonomide Türkiye’nin lokomotifi haline geldi. Sanayisi ve 16 limanıyla Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın yüzde 55’ini gerçekleştiriliyor.

Aliağa; gemi söküm, demir çelik, petro kimya, enerji, liman işletmeciliği, LNG gibi sektörlerin yoğunluk kazandığı ilçedeki kuruluşlar ekonomik büyüklüğü ile Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer alıyor.

TÜPRAŞ, Türkiye’nin en modern altyapısına sahip ALOSBİ, LNG, LPG dolum tesisleri, ENKA, gübre fabrikaları ve 16 limana sahip Aliağa, Türkiye ekonomisine büyük değer katıyor.

EGE BÖLGESİ İHRACATI VE İTHALATI İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA

Ege Bölgesi’nin 26.5 milyar dolar olan toplam ihracatının yüzde 55’lik kısmının gerçekleştirildiği Aliağa limanlarından, 16.9 milyar dolar olan Ege Bölgesi ithalatının ise yüzde 48,9’u gerçekleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat 11 milyar 950 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 18 artış göstererek 14 milyar 711 milyon dolara ulaştı.

ALİAĞA LİMANLARI ELLEÇLEMEDE REKOR KIRIYOR

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından açıklanan verilere göre, Aliağa limanları elleçlemede rekor kırıyor. Aliağa limanlarında 2019 Ağustos sonunda elleçlenen yük miktarı 61 milyon groston iken 2020 Ağustos sonunda ise bu miktar 67 milyon grostona yükseldi.

ALİAĞA NÜFUSU 5 YILDA 160 BİNE ULAŞACAK

Sanayi ve limanlar sayesinde hızla büyüyen Aliağa’nın nüfusu da TÜİK 2019 verilerine göre 100 bine ulaştı.

Hızlı sanayileşme ile göç alan Aliağa’nın gündüz nüfusu ise iki katına çıkarak 200 bine ulaşıyor.